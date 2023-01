VIDEO Eliminata de la Australian Open, Jelena Ostapenko cere o schimbare majora in tenis: "Nu-mi place!"

Articol de GSP - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 21:57 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 21:59Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA) a criticat inca o data sistemul hawk-eye automat in vigoare la Australian Open. Letona a parasit competitia in faza sferturilor de finala, esec 2-6, 4-6 in fata Elenei Rybakina (23 de ani, 25 WTA).Jelena Ostapenko a depasit asteptarile specialistilor la Melbourne, ajungand pana in faza sferturilor de finala. In ciuda seriei de victorii, sportiva letona s-a ... citeste toata stirea