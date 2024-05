VIDEO Elisabeta Lipa, despre Federatia Romana de Gimnastica: "Cand exista dezbinare, performanta va aparea foarte greu sau deloc"

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 02 ianuarie 2024, 18:04 / Actualizat marti, 02 ianuarie 2024 18:15Calificata la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 dupa o pauza de 12 ani, echipa feminina s-a pregatit o parte sub coordonarea olandezului Patrick Kiens, in timp ce Sabrina Voinea e antrenata de mama ei * "De ce se pregatesc separat? Nu stiu. Conducerea federatiei este insa cea mai in masura sa ia deciziile cele mai bune", crede presedinta ANS, Elisabeta LipaEchipa nationala feminina ... citește toată știrea