video Episod de pomina cu Dan Petrescu si Gica Popescu: "Eram disperati sa ne vada gagicile!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 27 mai 2022, 19:00 / Actualizat vineri, 27 mai 2022 19:13Dan Petrescu, 54 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a povestit un episod nestiut cu Gica Popescu (54), in prezent presedintele Farului, din 1994, an in care nationala Romaniei a ajuns pana in sferturile Campionatului Mondial din SUA."Eram in Los Angeles, in America. Stii ce am facut cu Gica Popescu? Am vazut masinile alea decapotabile, Ford Mustang, si ne-am luat si noi, ne-au venit acasa. La mare, la ... citeste toata stirea