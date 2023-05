Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat joi, 18 mai 2023, 12:46 / Actualizat joi, 18 mai 2023 14:36Eric a fost cooptat de curand de Gica Hagi in staff-ul celor de la Farul. Fost fotbalist la echipa "Regelui", brazilianul crede in sansele Farului, in ciuda absentei lui Denis Alibec, cel mai important jucator al liderului."Farul este favorita pentru ca depinde numai de noi, insa FCSB are un parcurs foarte bun. Vom vedea un meci spectaculos. Alibec e un jucator care a facut multe ... citeste toata stirea