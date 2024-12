VIDEO Esinta numarul 1 a fanilor lui Dinamo dupa meciul cu Sepsi: cum a raspuns injuraturilor

Articol de Andrei Furniga (video), George Nistor - Publicat sambata, 30 noiembrie 2024 23:34 / Actualizat sambata, 30 noiembrie 2024 23:46Acum la Sepsi, Cosmin Matei (33 de ani), legitimat la Dinamo in trecut in doua randuri, a fost injurat de fanii "cainilor" dupa meciul din aceasta seara. In replica, i-a aplaudat ironic pe ultrasi.Cosmin Matei a petrecut aproape 5 ani la Dinamo, mai intai perioada 2012-2016, apoi sezonul 2021/2022, dar nu a ramas in relatii bune cu galeria dinamovista. ... citește toată știrea