VIDEO | Eurogol de la mijlocul terenului in Liga 3! Executie exacta dar intamplatoare in partida Unirea Alba Iulia - Unirea Ungheni. Autorul Alexandru Giurgiu, sincer: "Nu am vrut sa inscriu"

Prima etapa a anului 2024 in Liga 3 a adus un eurogol! Unirea Alba Iulia, formatie pregatita de Alexandru Pelici, a reusit sa invinga Unirea Ungheni, echipa antrenata de Florentin Petre, scor 2-1, dar golul prin care s-a deschis scorul a fost unul de poveste.Alexandru Giurgiu a inscris de la mijlocul terenului si a fost omul intalnirii. Tot el a marcat si golul al doilea al gazdelor partidei disputate sambata, 9 martie, la Zlatna.Gol superb in Liga 3, in contul Unirii Alba Iulia!Echipele au ... citește toată știrea