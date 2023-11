Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 02 noiembrie 2023, 15:41 / Actualizat joi, 02 noiembrie 2023 18:10Incepand de vineri, in Hong Kong va avea loc prima editie a "Gay Games", un eveniment sportiv dedicat persoanelor din comunitatea LGBTQ+.Timp de 9 zile, aproximativ 2.400 de persoane se vor infrunta intr-o serie de concursuri, precum tenis, fotbal sau inot pentru a promova diversitatea si acceptarea.VIDEO Intreceri sportive in Hong Kong in sprijinul comunitatii LGBTQ+Nathan Naidu, ... citeste toata stirea