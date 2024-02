VIDEO / EXCLUSIV 6 fotografii tari din cariera lui Raul Rusescu, comentate de noul expert GSP Live: "Uite ce fata aveam! Wow! Asta e o amintire incredibila"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 28 februarie 2024, 12:53 / Actualizat miercuri, 28 februarie 2024 14:32Triplu campion al Romaniei si castigator al premiului de "fotbalistul anului" in ancheta Gazetei Sporturilor din 2012, Raul Rusescu (35 de ani) a debutat astazi in calitate de invitat permanent al emisiunii GSP Live si a comentat cateva dintre cele mai importante imagini din cariera de jucator.Rusescu si-a amintit cu placere despre momentul in care FCSB s-a impus in Stefan cel ... citește toată știrea