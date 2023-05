Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 24 mai 2023, 12:34 / Actualizat miercuri, 24 mai 2023 13:47Catalin Itu (23 de ani), mijlocasul defensiv al lui Poli Iasi, a povestit la GSP Live prin ce a trecut in timpul meciului cu Otelul Galati (2-1) din play-off-ul Ligii 2. In minutul 26, Costin Ghiocel (29, fundas stanga) de la adversari l-a faultat brutal, cu talpa in fata.In dialog cu moderatorul Costin Stucan, Itu a descris faza: "Nu ma gandeam ca mai are curajul sa ridice piciorul, ... citeste toata stirea