VIDEO EXCLUSIV "A fost o greseala de la inceput" * Anticipeaza "divortul" imediat de FCSB: "Poate pleca din iarna"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 15 decembrie 2024, 11:59 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 13:21Invitat la GSP Live, Raul Rusescu, triplu campion al Romaniei, a spus ca nu l-ar surprinde daca Daniel Popa ar pleca in curand de la FCSB. "In cazul in care se asteptau de la el sa marcheze 20 de goluri pe sezon, a fost o greseala de la inceput", a declarat fostul golgheter al ros-albastrilor."Nu am avut atacant, Popa s-a batut, dar una e sa te bati, alta e sa joci fotbal. ... citește toată știrea