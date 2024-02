VIDEO / EXCLUSIV A intrat in istoria FCSB, dar putea ajunge la Dinamo: "Rednic m-a vrut"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 14:00 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 15:08Valentin Badea a povestit la GSP Live ca Mircea Rednic l-a dorit la Dinamo, in 2006.Dupa ce au promovat cu Vaslui, iar in primul sezon de Liga 1 au evitat retrogradarea, Rednic si Vali Badea puteau colabora si la Dinamo. In vara anului 2006, "Puriul" a fost numit A1 in Stefan cel Mare, l-a vrut pe Badea la "caini", dar atacantul a ales FCSB.GSP LIVEA baut pana la 4 ... citește toată știrea