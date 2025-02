VIDEO EXCLUSIV "A primit un pumn in ceafa" * Mititelu vine cu explicatii pentru penalty-ul care i-a socat pe MM Stoica si Panduru

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 26 februarie 2025, 14:32 / Actualizat miercuri, 26 februarie 2025 14:48Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, reclama un fault in atac la faza in urma careia FC Arges i-a invins pe olteni, 1-0 in runda #18 din Liga a 2-a. In prelungirile primului act, "centralul" George Roman a dictat penalty pentru oaspeti dupa un hent comis de Stijn Meijer. "Inainte, Meijer a primit un pumn in ceafa", a declarat, azi, la GSP Live, Mititelu.FCU Craiova ... citește toată știrea