Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 19 iunie 2023, 11:01 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 12:34Cristi Dulca, selectionerul nationalei de fotbal feminin a Romaniei, a vorbit la GSP LIVE despre duelul dintre Elvetia si Romania, din preliminariile EURO 2024.Elvetia - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro si in direct la Prima TV. Se mai joaca azi: Belarus - Kosovo (21:45), Israel - Andorra (21:45);"Tricolorii" ocupa in acest moment pozitia secunda in grupa I, avand ... citeste toata stirea