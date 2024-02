VIDEO / EXCLUSIV A venit la Mititelu si i-a cerut sa plece: "Iar eu am pus stop"

Articol de Alexandru Barbu, Daniel Grigore - Publicat joi, 08 februarie 2024, 13:35 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 13:40In direct la GSP Live, Adrian Mititelu (55 de ani), patronul FCU Craiova, a vorbit despre despartirea de stoperul Danny Henriques (26) produsa in aceasta iarna.Henriques a plecat de la FCU Craiova dupa un an petrecut in Banie. El a semnat zilele trecute in Cipru, cu AEK Larnaca, dupa ce incepuse sa joace tot mai putin spre finalul anului trecut.FCU CRAIOVAAdrian ... citește toată știrea