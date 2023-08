Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 18 august 2023, 12:33 / Actualizat vineri, 18 august 2023 13:00In direct la GSP Live, Laszlo Balint a comentat situatia complicata de la Rapid.Desi conducatorii aveau planuri mari pentru acest sezon, Rapid are un start slab de sezon. Are doar 5 puncte in 5 etape si este pe locul 11. Cu toate aceasta, actionarii Dan Sucu si Victor Angelescu anunta ca il sustin in continuare pe Cristiano Bergodi.RAPIDRica Raducanu, luat peste picior de sotie, ... citeste toata stirea