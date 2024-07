VIDEO / EXCLUSIV Acum sunt celebri in fotbalul romanesc, dar nu uita cand au iesit in strada pentru echipa nationala: "Ne-am urcat pe tren" / "Ne-am aruncat in strand"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 13 iulie 2024, 16:01 / Actualizat sambata, 13 iulie 2024 16:01Dupa zeci de ani, nationala Romaniei i-a scos din nou pe suporteri in strada, prin rezultatele de la Euro 2024 a(Trade Mark)Expertii GSP Live pe perioada Campionatului European, Claudiu Niculescu, Leo Grozavu, Raul Rusescu si Dan Alexa, au rememorat primele episoade din copilarie in care au sarbatorit exuberant performantele fotbalului romanesc.Romania a ajuns pana in optimile de ... citește toată știrea