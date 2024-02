VIDEO / EXCLUSIV Adi Popa a comentat imaginile socante cu Cristi Tanase: "Eu asta stiu, iar MM are dreptate"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 13 februarie 2024, 13:34 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 13:34Adi Popa (35 de ani), in prezent liber de contract, a comentat, azi, la GSP Live imaginile aparute cu fostul lui coleg, Cristi Tanase (36), intins pe jos in holul blocului. "Mare lucru... M-am imbatat, am venit acasa si nu mi-a raspuns nevasta", s-a aparat fostul "decar" de la FCSBPopa si Tanase au jucat impreuna la doua cluburi, FCSB, in perioada 2012-2015, si Academica ... citește toată știrea