VIDEO EXCLUSIV Alex Chipciu recunoaste: "La FCSB eram anti-presa, tratam ziaristii cu superioritate. Si am fost demonizat, spart in doua"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 26 ianuarie 2025, 11:40 / Actualizat duminica, 26 ianuarie 2025 11:40La podcastul GSP "2 la 1", Alexandru Chipciu (35 de ani) a vorbit si despre perioada dura pe care a trait-o in ultimii ani de la FCSB. "Am fost demonizat de presa, spart in doua", afirma capitanul celor de la U Cluj, care recunoaste in acelasi timp atitudinea superioara a ros-albastrilor fata de mass-media: "Eram anti-presa".Triplu campion cu FCSB, Chipciu n-are doar amintiri ... citește toată știrea