VIDEO // EXCLUSIV Anamaria Prodan, dezvaluiri la GSP Live: "La FCSB, le-au zis ca cine are contract cu mine nu mai joaca"

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 decembrie 2022, 14:19 / Actualizat vineri, 02 decembrie 2022 14:40Anamaria Prodan, impresarul de jucatori, a vorbit la GSP Live despre momentul in care Ianis Stoica, atacantul de la FCSB, a decis sa rupa contractul cu ea si sa semneze cu firma Becali Sport, in decembrie 2021.Ulterior, in august 2021, Ianis Stoica a rupt intelegerea cu firma fratilor Becali si s-a intors la Anamaria Prodan. Ana a sustinut ca jucatorii de la FCSB care au contract cu ea au ... citeste toata stirea