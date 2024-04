VIDEO / EXCLUSIV Anunt oficial: "Am vorbit cu Hagi si Rivaldo. Intram in cursa pentru transferul lui Louis Munteanu!"

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 13:46 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 14:39Ciprian Marica, actionarul celor de la Farul, a dezvaluit, la GSP Live, ca dobrogenii sunt gata sa lupte cu FCSB si Rapid pentru transferul lui Louis Munteanu, in perioada de mercato din vara.Louis Munteanu a ajuns in septembrie 2020 la Fiorentina, pentru 1,7 milioane de euro. De atunci, atacantul in varsta de 21 de ani a fost imprumutat in doua randuri la Farul, alaturi ... citește toată știrea