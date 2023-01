VIDEO / EXCLUSIV Atacantul cu 48 de goluri in Superliga, socat de ce a patit la Craiova: "Mi-a spus ca n-o sa joc niciodata cu el antrenor"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 16:07 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 16:19Alexandru Tudorie (26 de ani), atacantul lui Sepsi, a oferit un interviu spectaculos Gazetei in care a abordat, printre altele, si subiectul CS Universitatea Craiova. A evoluat pentru olteni in stagiunea 2020/21, a castigat Cupa Romaniei si a marcat de doua ori in 17 etape.Interviul integral cu Tudorie, AICI!De ce n-a reusit Tudorie mai multe in Banie? Varful de atac spune cu subiect si ... citeste toata stirea