VIDEO EXCLUSIV Blat cu scandal-monstru intr-un derby Steaua - Dinamo, dezvaluit la GSP LIVE: "Am vorbit intre noi, jucatorii, sa facem egal, dar noi am incalcat intelegerea" + dilema lui Ioan Chirila

Articol de Costin Stucan - Publicat miercuri, 19 ianuarie 2022, 14:44 / Actualizat miercuri, 19 ianuarie 2022 15:28Bogdan Bucur (51 de ani), primul fotbalist de dupa Revolutie care s-a transferat de la Dinamo la Steaua, a povestit in direct la GSP Live despre un aranjament intre marile rivale din Liga 1, pus la cale in decembrie 1993. Blatul nu a fost respectat, insa, de stelisti care s-au razgandit dupa ce au inscris golul de 1-0,In 5 decembrie 1993, Steaua a invins-o pe Dinamo cu 1-0 in ... citeste toata stirea