VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stelea marturiseste, dupa 30 de ani, ce i-a lipsit Generatiei de Aur: "Anghel Iordanescu s-a blocat"

Bogdan Stelea, 57 de ani, portar al Generatiei de Aur, a facut o incursiune in anii '90, adica in cea mai buna perioada din istoria nationalei de fotbal a Romaniei. "Anghel Iordanescu s-a blocat, nu a crezut ca putem mai mult. Si nu mai era mult pana la capat!", a declarat "Arnold" in podcastul GSP "2 la 1".La ce se gandeste prima oara Stelea cand aude de Campionatul Mondial