VIDEO / EXCLUSIV Campion al Romaniei, socat de demiterea-blitz a antrenorului sau: "Unde e, a plecat?! Pai ce facem asa..."

Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 06 octombrie 2024, 12:12 / Actualizat duminica, 06 octombrie 2024 12:12Junior Morais, 38 de ani, a petrecut cea mai mare parte din cariera la Astra, club care sub conducerea lui Ioan Niculae (70) a functionat in destule randuri ca un malaxor de antrenori.De exemplu, in stagiunea 2012-2013, giurgiuvenii l-au avut tehnician pe Marin Barbu doar un meci. "Magiun" a condus echipa numai la partida cu Gaz Metan, pierduta cu 1-2, apoi a fost ... citește toată știrea