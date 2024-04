VIDEO / EXCLUSIV Campion cu Rapid, verdict franc: "Ei sunt vinovati!"

Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Barbu - Publicat luni, 08 aprilie 2024, 15:25 / Actualizat luni, 08 aprilie 2024 15:49Cristi Dulca, fost fotbalist campion cu Rapid in 1999, a comentat la GSP LIVE situatia giulestenilor, care n-au acumulat niciun punct in primele 3 runde din play-off.Desi a terminat sezonul regulat pe cai mari, 4-0 cu FCSB, Rapid e o enigma in play-off. Are trei infrangeri in trei etape si e la 13 puncte distanta de liderul FCSB.CFR CLUJDetalii-BOMBA din culise: ... citește toată știrea