VIDEO EXCLUSIV Cand revine David Popovici in tara: "Sper ca primirea va fi asa cum se cuvine" * Cum arata programul zile pentru campionul mondial

Articol de GSP - Publicat joi, 23 iunie 2022, 09:32 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 09:48Dublu campion mondial la doar 17 ani, David Popovici va reveni in Romania duminica, pe 26 iunie.In aceasta dimineata, la GSP LIVE, Camelia Potec, presedintele Federatiei Romane de Natatie, a explicat ce va face David Popovici in urmatoarele zile si cand va reveni in tara, dupa Campionatul Mondial de la Budapesta.VIDEO Camelia Potec: "David Popovici revine duminica in Romania""Primirea va fi duminica. ... citeste toata stirea