Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 19 iunie 2023, 11:49 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 12:51Intrat in direct din Elvetia, la GSP LIVE, Costin Stucan a prezentat cele mai noi informatii inainte de meciul din aceasta seara.Elvetia - Romania se joaca de la 21:45, liveTEXT&FOTO pe GSP.ro si in direct la Prima TV. Reporterul special Costin Stucan si fotoreporterul Raed Krishan sunt corespondentii GSP la Lucerna (Elvetia) si transmit toate informatiile care conteaza inaintea, in ... citeste toata stirea