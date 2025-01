VIDEO EXCLUSIV Cine l-a uluit pe Alexandru Chipciu la echipa nationala a Romaniei: "E MONSTRU, ce naiba!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025 23:47 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 00:01Alexandru Chipciu, 35 de ani, a analizat grupa Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial. "Poate in 2026 voi fi in baston", a comentat, in stilu-i caracteristic, capitanul celor de la U Cluj, invitat la podcastul GSP "2 la 1".Romania a avut sansa la tragerea la sorti din decembrie. Am picat intr-o grupa accesibila, alaturi de Austria, Bosnia, Cipru si San Marino.PODCAST ... citește toată știrea