VIDEO EXCLUSIV Concluzie dura despre fotbalistul Craiovei: "Nu as vrea sa fiu malitios, dar este subtirel"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 20 ianuarie 2025, 09:39 / Actualizat luni, 20 ianuarie 2025 09:54Fostul mijlocas Pavel Badea (57 de ani) a fost in direct la emisiunea GSP Live Special si a spus ca atacantul Jovo Lukic (26) nu are valoarea necesara pentru a juca la Universitatea Craiova. Acesta a avut o ratare imensa in remiza cu Dinamo, scor 1-1, din runda cu numarul #22 din Superliga.In minutul 73, la scorul de 1-1, Jovo Lukic a primit o centrare din partea lui Lyes Houri. ... citește toată știrea