VIDEO EXCLUSIV Corvinul se revolta dupa castigarea Cupei: "E o nebunie!" * Cand afla daca are voie sa joace in cupele europene

Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Barbu - Publicat joi, 16 mai 2024, 12:31 / Actualizat joi, 16 mai 2024 12:51Corvinul a castigat Cupa Romaniei (3-2 la penalty-uri si 2-2 in timpul regulamentar, cu Otelul), iar acum se pregateste de cupele europene.Formatia lui Florin Maxim va intra in turul 1 din preliminariile Europa League. In aceasta dimineata, la GSP LIVE, Bogdan Apostu, agent FIFA si om implicat direct in transferurile hunedorenilor, a dezvaluit ca echipa va primi licenta pentru ... citește toată știrea