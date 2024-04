VIDEO / EXCLUSIV Cum a eliminat-o Otelul pe Universitatea Craiova: "Exceptional, nota 10!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 05 aprilie 2024, 14:05 / Actualizat vineri, 05 aprilie 2024 14:51Raul Rusescu a analizat la GSP Live ultimul sfert de finala din Cupa Romaniei, CS Universitatea Craiova - Otelul 0-1, duel decis in prelungiri.Dupa 0-0 in 90 de minute, Otelul a dat lovitura in reprizele aditionale, Joao Lameira a inscris in minutul 14. "O calificare meritata", sustine Rusescu.FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVAFCSB, pas decisiv pentru titlu? Dilema Universitatii ... citește toată știrea