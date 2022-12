VIDEO EXCLUSIV Cum si-au dat seama jucatorii unei echipe din Liga 1 ca arbitrii unui amical erau romani, desi acestia se dadeau turci sau bulgari. Rolul lor era sa trucheze meciurile pentru pariuri

Articol de GSP - Publicat marti, 13 decembrie 2022, 12:53 / Actualizat marti, 13 decembrie 2022 13:02Gabriel Vasvari (36 de ani), mijlocasul celor de la Poli Iasi, a povestit, in direct la GSP Live, cum a jucat in meciuri trucate, arbitrate de "centrali" romani, care se dadeau drept unii straini.Context: In perioada 2016 / 2017, 3 arbitri activi si unul retras, toti romani, s-au dat drept sloveni, turci sau bulgari si au luat decizii incredibile in meciuri amicale disputate de echipe ... citeste toata stirea