VIDEO / EXCLUSIV Daniel Pancu, ingrijorat de situatia fostului sau club: "A fost cea mai neagra zi din istoria echipei!"

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 17:06 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 17:06Daniel Pancu, selectionerul Romaniei U21, este ingrijorat de situatia clubului unde a debutat in fotbalul mare, Politehnica Iasi.Poli Iasi are 3 infrangeri si o remiza in cele 4 etape scurse din play-out. Moldovenii au ajuns pe locul 14, primul deasupra locurilor direct retrogradabile. Daniel Pancu, atacant cu peste 50 de prezente pentru echipa din Copou, intre anii ... citește toată știrea