VIDEO EXCLUSIV "De 15 ani joc la nivel inalt si n-am intalnit asa ceva" * Ce l-a deranjat pe Adi Popa, ce spune despre FCSB si cum vede disputa pentru Ghencea

Articol de Catalin Stroia - Publicat miercuri, 01 februarie 2023, 10:26 / Actualizat miercuri, 01 februarie 2023 10:30Mijlocasul Adrian Popa, 34 de ani, spune ca va abandona proiectul Clubului Armatei din vara, in cazul in care nu se va rezolva problema accesului in prima divizie.- Salut, Adi! Cu ce ganduri pleci in acest an?- In primul rand, imi propun sa termin sanatos cantonamentul, este cel mai important. Dupa aceea, vreau sa raman sanatos si sa joc fiecare meci. Eu ma cunosc si voi da ... citeste toata stirea