VIDEO / EXCLUSIV De ce Louis Munteanu nu e convocat? Becali incearca o explicatie pentru decizia lui Mircea Lucescu: "Va spun eu de ce"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 17 martie 2025, 10:34 / Actualizat luni, 17 martie 2025 10:37FCSB - Rapid 3-3. Gigi Becali (66 de ani), patronul campioanei Romaniei, a intrat in direct la GSP Live Special si a explicat motivul pentru care Daniel Birligea (24 de ani), atacantul ros-albastrilor, a fost convocat la nationala Romaniei pentru meciurile cu Bosnia si San Marino din preliminariile Campionatului Mondial. Discutia a venit in contextul in care Louis Munteanu (22 de ani), varful ... citește toată știrea