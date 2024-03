VIDEO / EXCLUSIV Dezbatere la GSP Live, despre "cazul Halep": "Este exclusiv vina lui" / "Asa fac toti sportivii pe care i-am cunoscut eu"

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat miercuri, 06 martie 2024, 14:11 / Actualizat miercuri, 06 martie 2024 14:22Raul Rusescu, expert GSP Live, nu intelege cum Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep in momentul in care aceasta a fost contaminata cu roxadustat, nu este in niciun fel tras la raspundere pentru substanta interzisa ajunsa in corpul sportivei noastre.Rusescu a purtat un dialog cu jurnalista GSP Roxana Fleseru, care a explicat si motivele pentru care ... citește toată știrea