VIDEO EXCLUSIV Dezbaterea zilei, 27 septembrie. Ar trebui Edi Iordanescu sa continue ca selectioner? * "Sa nu se agate de post, ca pare asistenta sociala" + "Absolut niciun progres fata de mandatul lui Radoi"

Articol de GSP - Publicat marti, 27 septembrie 2022, 14:29 / Actualizat marti, 27 septembrie 2022 16:04"Dezbaterea zilei" de azi are ca subiect nationala Romaniei si viitorul selectionerului Edi Iordanescu, dupa ce i-a retrogradat pe "tricolori" in Liga C din Nations League."Bun gasit la Dezbaterea Zilei. Si bun gasit din Divizia C a Ligii Natiunilor, acolo unde Romania a retrogradat ieri, dupa un 4-1 spectaculos si inutil cu Bosnia. Azi vom discuta nu atat despre vinovati, cat despre ... citeste toata stirea