Articol de Andrei Craitoiu, Alexandru Barbu - Publicat sambata, 25 noiembrie 2023, 19:36 / Actualizat sambata, 25 noiembrie 2023 19:49In cadrul interviului acordat pentru GSP.ro, Joyskim Dawa (27 de ani), stoperul FCSB, a vorbit si despre conflictul pe care l-a avut sezonul trecut cu Nicolae Dica (43), la ultimul joc ca antrenor al lui "Nick" pe banca ros-albastrilor, 1-2 in deplasare cu U Cluj.Stagiunea precedenta, Dica a plecat de la FCSB in urma unui esec suferit in runda a 16-a contra ... citeste toata stirea