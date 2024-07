VIDEO EXCLUSIV Din Germania, fostul fotbalist de la FCSB a dat un pronostic surprinzator la Romania - Olanda: "Asa se va intampla"

Articol de Eduard Apostol, Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 02 iulie 2024, 13:36 / Actualizat marti, 02 iulie 2024 14:23Valentin Badea (41 de ani), fostul varf de atac de la FCSB, a oferit un pronostic inainte de meciul dintre Romania si Olanda, care se va juca de la 19:00, in "optimile" Campionatului European din Germania.Entuziasmul este la cote maxime inaintea meciului care ii poate duce pe "tricolori" in "sferturi", la doar a doua participare in fazele finale ale Campionat European. ... citește toată știrea