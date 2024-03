VIDEO / EXCLUSIV "E momentul sa revina" * Rusescu a facut echipa FCSB-ului pentru play-off: cine iese si cine intra in primul "11"

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat luni, 11 martie 2024, 14:19 / Actualizat luni, 11 martie 2024 15:59Raul Rusescu, expertul GSP Live, a alcatuit echipa ideala a celor de la FCSB pentru play-off, faza decisiva a Superligii.Liderul nu are mult timp la dispozitie pentru a digera esecul usturator din derby-ul cu Rapid, scor 0-4. In prima runda din play-off, FCSB primeste vizita celor de la Sepsi, una dintre cele mai in forma echipe ale campionatului, cu 3 victorii la rand, ... citește toată știrea