VIDEO EXCLUSIV "E suficienta infrastructura din Romania pentru David Popovici?" * Raspunsul direct oferit de Camelia Potec

23 iunie 2022, 11:10 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 12:09"David Popovici se poate antrena acum in orice bazin din lume", spune Camelia Potec, presedintele Federatiei Romane de Natatie.Camelia Potec a vorbit in aceasta dimineata la GSP LIVE despre cele doua medalii de aur obtinute de David Popovici la Mondialele de Natatie si despre drumul parcurs de sportivul de 17 ani.VIDEO Camelia Potec: "Popovici se poate antrena de acum in orice bazin din intreaga ...