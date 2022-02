VIDEO EXCLUSIV Edi Iordanescu are un mesaj direct pentru jucatori: "Vreau sa clarific totul de la inceput"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 februarie 2022, 18:58 / Actualizat miercuri, 09 februarie 2022 19:27Edi Iordanescu, 43 de ani, noul selectioner al echipei nationale, a fost invitat in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" de pe GSP.ro. Printre altele, Iordanescu a vorbit despre prima actiune pe banca Romaniei, care va avea loc in luna martie.Emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a ... citeste toata stirea