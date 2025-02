VIDEO EXCLUSIV Final de mercato la Dinamo? Nicolescu a facut bilantul: "Ultima zi de transferuri nu a fost prea reusita"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 11 februarie 2025, 14:33 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 16:00Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a tras concluziile perioadei de mercato, finalizata luni seara, la 23:59. "Cainii" au legitimat trei jucatori in aceasta iarna, Alexandru Pop (24 de ani), Casian Soare (18 ani) si Stipe Perica (29 de ani).Invitat in aceasta dimineata la GSP Live, seful lui Dinamo a recunoscut faptul ca ros-albii au ratat mai multe tinte in aceasta ... citește toată știrea