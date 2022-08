VIDEO // EXCLUSIV Florin Bratu a vorbit la GSP Live despre plecarea de la nationala Romaniei U21: "Lucrurile nu se fac peste noapte"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 24 august 2022, 17:30 / Actualizat miercuri, 24 august 2022 17:54Florin Bratu (42 de ani), fostul selectioner al nationalei U21, a vorbit la GSP Live despre rezilierea contractului cu FRF.Fostul atacant a stat doar un an pe banca nationalei de tineret, timp in care a bifat 8 meciuri amicale. Bratu a explicat ce plan ar fi avut daca ar fi ramas in functie si a declarat ca au fost anumite neintelegeri cu FRF in privinta a "doua-trei clauze".VIDEO. Florin ... citeste toata stirea