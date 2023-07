Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 31 iulie 2023, 11:10 / Actualizat luni, 31 iulie 2023 12:27Bogdan Panait, 40 de ani, fost fotbalist la Petrolul, FCSB sau FC Vaslui, a fost invitat in aceasta dimineata la GSP Live. Acesta a povestit ca in prezent lucreaza in MAI, ca pompier, SMURD, paramedic.Bogdan Panait a fost transferat de FCSB la FC Vaslui imediat dupa ce ros-albastrii au castigat in 2006 titlul. Fundasul nu a reusit sa-l impresioneze pe Cosmin Olaroiu, acesta parasindu-i pe ... citeste toata stirea