VIDEO // EXCLUSIV Fostul conducator din Liga 1 acuza: "Copiii nu mai vin la fotbal, acum trag pe nas!"

Articol de Andrei Craitoiu, Vlad Nedelea - Publicat sambata, 10 septembrie 2022, 09:39 / Actualizat sambata, 10 septembrie 2022 09:56Intr-un interviu oferit Gazetei Sporturilor, Romeo Pascu (79 de ani), fostul presedinte al celor de la FC Brasov si fost membru al Cooperativei, a vorbit despre problema drogurilor in randul copiilor din Romania.Romica Pascu este de parere ca din ce in ce mai multi tineri aleg drogurile sau jocurile video in locul fotbalului.Romeo Pascu: "Copiii nu mai vin ... citeste toata stirea