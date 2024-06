VIDEO / EXCLUSIV FRF, prima reactie dupa esecul Romaniei cu Belgia: "Nu am retrogradat si pastram sanse sa castigam campionatul"

Articol de Alexandru Barbu, Romeo Ene - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 00:40 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 01:10Belgia - Romania 2-0. Mihai Stoichita (70 de ani), directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, a oferit prima reactie dupa primul insucces al "tricolorilor" de la Euro 2024. Oficialul nu face un capat de tara din aceasta infrangere si este convins ca Romania are prima sansa la calificarea in "optimi".Romania nu a putut mai mult in meciul cu Belgia. A cedat cu 2-0 ... citește toată știrea