Articol de Costin Stucan - Publicat miercuri, 26 aprilie 2023, 18:00 / Actualizat miercuri, 26 aprilie 2023 18:24Invitat la GSP LIVE, Gabi Tamas (39 de ani) a povestit o intamplare petrecuta in Israel.Fundasul de la Concordia Chiajna a dezvaluit ca a jucat mahmur intr-un meci, dupa ce a baut toata noaptea cu mai multi prieteni.VIDEO Gabi Tamas dezvaluie: "Am jucat beat in Israel"- Ale tale umplu un capitol la capitolul "controverse" pe pagina de Wikipedia...Unde ai jucat mahmur? Ai zis ... citeste toata stirea