VIDEO / EXCLUSIV Gigi Becali a anuntat "constitutia sportului" la care lucreaza in Parlament: "Dureaza 3 luni, ati vazut ce a spus Trump! Vrem sa scoatem din sport"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 26 februarie 2025, 12:27 / Actualizat miercuri, 26 februarie 2025 12:27Gigi Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat in direct la GSP Live Special si a vorbit despre "noua Constitutie a sportului romanesc", proiect pe care vrea sa-l demareze in Parlament.Becali a anuntat aceasta "revolutie" inca de la finalul anului trecut, dupa ce a revenit in Parlamentul Romaniei, fiind candidat la Camera Deputatilor pe listele partidului ... citește toată știrea