VIDEO / EXCLUSIV Hotii i-au spart doua case lui Daniel Niculae: "Ma urmareau cu un scuter. Am iesit sa alerg dupa ei..."

Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 28 octombrie 2024, 15:26 / Actualizat luni, 28 octombrie 2024 16:07Invitat la podcastul GSP "2 la 1", Daniel Niculae (42 de ani) a povestit cum hotii i-au spart doua locuinte in perioada in care fostul atacant al echipei nationale evolua in Franta.Niculae a jucat 6 ani in Franta, intre 2006 si 2012. A fost legitimat la Auxerre, Monaco si Nancy si a marcat in Ligue 1 29 de goluri in 178 de aparitii."2 LA 1"Daniel Niculae a rabufnit in podcastul ... citește toată știrea